Juegos originales de Grand Theft Auto regresan a las tiendas tras críticas a GTA: The Trilogy

El lanzamiento de GTA: The Trilogy Definitive Edition ha sido un acontecimiento agridulce tanto para la compañía desarrolladora Rockstar como para su comunidad de fanáticos. Los juegos remasterizados no son el detalle a criticar, pues se trata de los clásicos GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas, todos aparecidos en tiempos de la PS2. El verdadero problema ha estado en la ejecución, pues la calidad gráfica y los muchos percances de rendimiento no han pasado desapercibidos y han generado hasta memes.

Tras esta polémica, Rockstar acaba de tomar una decisión que reafirma su consciencia sobre las críticas que ha recibido su remaster. Pues a tan solo días del lanzamiento, han revertido una de las acciones más criticadas alrededor del estreno de GTA: The Trilogy Definitive Edition.

Al tratarse de una remasterización de juegos con más de una década de lanzados (en un caso, 20 años), Rockstar optó por inferir que los usuarios no iban a desear más las versiones originales de estos títulos, por lo que las retiró de toda plataforma existente donde aún se ofrecían.

El hecho fue criticado porque se realizó prematuramente. Aun así, lo peor vino después. El fiasco de la calidad gráfica de GTA: The Trilogy generó una ola de críticas en redes sociales. Cientos de memes invadieron los foros de comunidad e incluso modders independientes pusieron manos a la obra para “arreglar” el mal trabajo que había realizado Rockstar.

Ahora, a través de su página web, la compañía parece hacer un mea culpa y ha anunciado que volverá a poner disponible las versiones clásicas del trío de juegos: “Aunque una de nuestras metas con la Definitive Edition era que los jugadores disfrutaran de estos juegos en plataformas modernas que tienen años por delante, también entendemos que algunos de vosotros seguís queriendo las versiones clásicas aptas para su compra”, precisaron.

No solo regresan, los regalan

Al anuncio, los desarrolladores agregaron que están preparando sorpresas para quienes hayan adquirido la remasterización, pues estos podrán descargar las versiones originales de los tres juegos sin coste adicional alguno. Sin duda, una medida justa aunque algo tardía, pero que expresa que la desazón de la comunidad pesa mucho sin importar qué tan grande sean las empresas en esta industria.