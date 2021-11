Among Us sorprende con próxima colaboración especial junto a BTS

A pocos días de oficializar el crossover con Arcane, la popular serie de League of Legends, Among Us está listo para asumir un nuevo desafío. El videojuego de Innersloth desató la emoción de todo el ARMY al confirmar una colaboración inédita con la exitosa agrupación coreana BTS.

La cooperación se reveló esta semana a través de la cuenta oficial de BT21 en Twitter, nombre del proyecto que tienen las estrellas del K-pop en asociación con el servicio de mensajería Line Friends, el cual incluye una línea de productos con versiones animadas de los siete miembros de la banda.

El anuncio vino acompañado de un video teaser de 30 segundos, en el cual los personajes del universo de BT21 se encuentran en su sala de estar mientras descansan y envían mensajes de texto. De pronto, son sorprendidos por una alarma de alerta roja que los teletransporta uno a uno al espacio exterior.

A continuación, sale el icónico tripulante de color rojo que pide que guarden silencio, el cual siempre aparece antes de iniciar una partida en Among Us. El clip termina con todos los integrantes luciendo skins personalizadas al estilo del videojuego.

Según el avance, los personajes no estarán disponibles como contenido dentro del juego, pero tampoco se reveló mayor información al respecto. Por lo tanto, los fans tendrán que esperar al día del lanzamiento oficial para conocer los detalles sobre la naturaleza de este proyecto de edición limitada.

La colaboración entre BTS y Among Us se estrenará a nivel mundial el próximo 25 de noviembre a las 6.00 p. m. (hora del Pacífico). En Latinoamérica, la presentación se dará a las 9.00 p. m. para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, y a las 8.00 p. m. para México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.