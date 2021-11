Phil Spencer a favor de la emulación legal de videojuegos a modo de preservación

En un presente marcado por la descontinuación de títulos y la falta de acceso a otros juegos antiguos que generan nostalgia entre la comunidad gamer, el jefe de Xbox, Phil Spencer, se expresó a favor de la emulación legal de videojuegos, pero a modo de preservación.

“Mi esperanza (y creo que tengo que referirlo así a partir de ahora) es que, como industria, trabajemos en una emulación legal que habilite al hardware moderno a poder ejecutar cualquier (dentro de lo razonable) ejecutable antiguo y que permita a la gente jugar a cualquier juego”, señaló Phil Spencer en una entrevista para Axios.

De esta manera, para el jefe de Xbox, la emulación legal —la que se produce mediante las consolas de videojuegos con licencia y aprobación— es el único método para mantener obras del pasado.

“Cualquiera debería poder comprar cualquier juego, o poseer cualquier juego y continuar jugando, eso parece una gran estrella del norte para nosotros como industria”, agregó Phil Spencer, quien también sostiene que la emulación es el camino de menor resistencia para relanzar juegos originalmente escritos para plataformas muertas.

En la actualidad, en las diferentes consolas existe la posibilidad de acceder a juegos de generaciones pasadas, tal es el caso de PS5 con la retrocompatibilidad con PS4 y el acceso a títulos de generaciones previas a través de PlayStation Now. Lo mismo ocurre con Nintendo Switch con acceso a juegos de NES.

No obstante, al no existir una alternativa legal, los usuarios suelen recurrir a la emulación no verificada por las grandes compañías y que, por consecuencia, transgrede el copyright. Por ello, la propuesta del directivo de Xbox podría ser una solución al mencionado problema.