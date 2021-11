¡Llega Game & Watch para el clásico The Legend of Zelda! Todo sobre el lanzamiento de Nintendo

Hermoso accesorio. Ha pasado cerca de un año desde que Nintendo lanzó una de las consolas más singulares y deseadas del mercado en muchos años: la edición Game & Watch basada en Super Mario Bros y que se diseñó para conmemorar el 35 aniversario del fontanero. Ahora han hecho lo mismo con otra de sus franquicias más queridas. Nos referimos por supuesto a The Legend of Zelda, y el resultado es asombroso. Conoce aquí todos los detalles.

El pequeño gadget fue presentado con una publicación especial en el propio sitio web oficial de Nintendo. La Game & Watch: The Legend of Zelda cuenta con tres juegos de Zelda incluidos, provenientes de las consolas clásicas de la compañía en un formato similar a la Game Boy.

El diseño es probablemente lo más particular de esta plataforma, ya que viene en una elegante presentación con una carcasa externa que cuenta con el símbolo de la trifuerza (triforce). El modelo de Game & Watch cuenta con acabados de color verde, un d-pad, dos botones de acción y cinco de menú.

Juegos incluidos

Estos son los juegos clásicos incluidos en la Game & Watch: The Legend of Zelda, que fue lanzado este último 12 de noviembre de 2021.

The Legend of Zelda (1986)

Zelda II: The Adventure of Link (1987)

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (1993).

Este último título fue lanzado originalmente para Game Boy y recibió hace unos meses una bien recibida remasterización para Nintendo Switch.

Los juegos incluidos en la pequeña consola. Foto: Nintendo

¿Será hackeable?

Si bien la Game & Watch de Super Mario Bros representó un reto para los modders hace unos meses, dicha consola logró ser hackeada a pocas semanas de su lanzamiento. Si la arquitectura de la versión The Legend of Zelda no dista mucho de la original, es posible que la consola pueda ser modificada también.