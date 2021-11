Apex Legends banea nombre de actor de películas para adultos

Tomaron una decisión. Es conocido el particular sentido del humor de la comunidad de videojuegos, y en títulos tan populares como Apex Legends se pueden dar tendencias embarazosas para los desarrolladores. Así ha sido el caso de Respawn para con el battle royale, en el cual han tenido que prohibir que el nombre de un popular actor para películas para adultos sea utilizado en cualquier sentido. ¿Qué ocurrió y por qué tomaron esa medida?

El actor en mención es Johnny Sins, quien tiene cierto renombre en las redes sociales pese a pertenecer a una industria exclusiva para adultos. Su nombre real es Steve Wolfe, pero su alias acaba de ser baneado por completo en el juego de Respawn Entertainment, según notaron algunos streamers.

Todo ha tomado lugar durante la temporada 11: evasión, en el juego, la cual se sigue desarrollando hasta el día de hoy. El streamer Kap3 comentó en la comunidad del juego en Reddit que el nombre del actor ha sido baneado por completo.

No hay manera de elegir Johnny Sins como nombre de pila en battle royale, aunque se asegura que el baneo solo afecta al nombre escrito correctamente con los debidos espacios.

La razón no está clara, pues no se ha hecho ningún comentario público en relación al baneo. Aun así, la relación entre Johnny Sins y Apex Legends no es nueva, pues ambos nombres ya se han cruzado en redes sociales en el pasado.

Todo se remonta a la temporada 7 del juego, cuando un fan pagó por hacer un mensaje personalizado para que el propio actor escriba públicamente a Respawn Entertainment para que corrijan los errores que experimentaba por entonces el battle royale.

La petición del actor se hizo viral en redes y se publicó en los foros oficiales, pero poco a poco fueron eliminados por los moderadores de la comunidad del juego.

Aunque no haya una relación clara entre ese hecho y la reciente prohibición, se presume que los desarrolladores de Apex Legends no quieren guardar ninguna relación, aunque sea espontánea, con una figura de la industria del cine para adultos. Probablemente, el nombre de Johnny Sins se habría estado utilizando muy seguido en el juego.