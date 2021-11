Xbox Cloud Gaming ya es oficial para Xbox One y Xbox Series X/S

El juego a través de la nube ha sido uno de los grandes objetivos de Xbox en los últimos tiempos. Este miércoles 17 de noviembre, Microsoft da un nuevo paso adelante en este sentido, puesto que Xbox Cloud Gaming ya está disponible en Xbox Series X|S y Xbox One.

Por el momento, Xbox Cloud Gaming solo se ha lanzado en una versión beta. El servicio se ha activado en 25 países del mundo solo para aquellos usuarios que cuenten con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.

Esto supone que ya no será necesario instalar los títulos para probarlos. Será tan fácil como seleccionarlos y comenzar a jugar, lo que supondrá una forma más rápida de descubrir qué joyas forman parte del catálogo o también para unirse a la partida de algún amigo sin que este tenga que esperar a que se complete la instalación.

Hasta el momento, esta tecnología solo estaba disponible en PC, iOS y Android, donde se puede acceder a ella tanto a través del navegador como mediante la app de Windows 10 en el caso de computadoras, pero a partir de este miércoles también se ha integrado en consolas Xbox Series X/S y Xbox One.

Asimismo, esta noticia encantará a todos los usuarios de Xbox One, ya que podrán disfrutar de juegos que únicamente están disponibles en Xbox Series X/S, como The Medium, Recompile o The Riftbreaker, gracias a la nube.

Microsoft ha hecho saber que seguirán trabajando para que otros títulos next-gen como Microsoft Flight Simulator puedan jugarse en Xbox One a través de Xbox Cloud Gaming en el futuro, posiblemente en 2022.