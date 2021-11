The King of Fighters XV: esto es todo lo que debes saber de la beta abierta

Durante el último anuncio de la compañía japonesa SNK se supo que en noviembre The King of Fighters XV tendría una versión de prueba por un período de tiempo limitado, y los fans no podían esperar. Finalmente, la fecha esperada está cada vez más cerca para que los gamers con un PlayStation 4 y PlayStation 5 pongan a prueba sus mejores combos con los ocho integrantes del elenco de esta entrega.

En esta nota te presentamos los detalles que debes tener en cuenta antes de aventurarte a probar la decimoquinta entrega de esta legendaria saga.

¿Cuándo sale la beta abierta de KOF XV?

En Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica, la beta de The King of Fighters (KOF) XV estará disponible a partir del viernes 19 de noviembre. En Colombia y Perú, la hora exacta de inicio de este período de prueba será a las 10.00 p. m. y finalizará el lunes 22 de noviembre a las 10.00 a. m.

Por otro lado, los jugadores de México podrán acceder a la beta abierta de KOF XV desde el 19 de noviembre a las 9.00 p. m. De la misma forma, en Chile y Argentina el inicio de la beta será a las 00.00 a. m. del 20 de noviembre y culminará al mediodía del lunes.

¿Qué personajes estarán disponibles?

Además de permitir jugar con ocho jugadores, será posible darle un vistazo ‘netcode’ del tipo ‘rollback’ basado en GGPO que tendrá el nuevo juego de lucha de SNK.

Estos son los personajes disponibles en la beta abierta de KOF XV:

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Shun’ei

Shermie

Chris

Yashiro Nanakase

¿Qué modos de juego estarán disponibles en la beta abierta de KOF XV?

Las personas que participen en la beta abierta de KOF XV serán capaces de ejecutar distintos modos de juego, tales como enfrentamientos casuales (‘casual match’), salas de juego en línea (‘online rooms’) y el modo entrenamiento (‘training mode’), los cuales estarán disponibles desde el 19 hasta el 22 de noviembre en la noche.

¿Dónde descargar la beta abierta de KOF XV?

Esta versión de The King of Fighters ya está disponible en la tienda en línea de PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Podré usar mi control cableado o palanca (fighstick) para jugar?

Los gamers que posean los periféricos de la generación pasada solo podrán usarlos con la versión de PlayStation 4 del juego. La versión de PlayStation 5 solo es compatible con periféricos nativos de ese sistema.