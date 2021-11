PlayStation 5 reveló sus 10 videojuegos más populares en su primer aniversario

El último viernes se cumplió el primer aniversario del lanzamiento de la PlayStation 5. En ella, logró el mejor lanzamiento de una consola de videojuegos dentro del contexto de pandemia por la COVID-19. Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment agradeció, a través del blog de PlayStation, a la comunidad de usuarios de la PS5 y pidió disculpas por la escasez de productos en la segunda mitad de este 2021.

En tanto, Ryan no pudo ocultar su felicidad y presumió que, colectivamente, han sido 4.6 mil millones de horas de juego en esta consola y, aproximadamente, se transmitieron 26 millones de horas de contenido; luego, añadió que la PS5 ya cuenta con más de 360 títulos disponibles y que se encuentran desarrollando 25 entregas más para los siguientes años.

Además, el presidente de la compañía reveló el ranking oficial de los juegos más exitosos y populares durante este primer año de estreno. El top 10 de juegos más atractivos para la PS5 (entre el 12 de noviembre de 2020 al 30 de septiembre del presente año), según las horas de juego de los usuarios quedó así:

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destino 2 MLB El Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Las almas del demonio NBA 2K22

Próximamente, se vienen lanzamientos exclusivos como Returnal o Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, God of War Ragnarok, Horizon II, y también la plataforma PS VR 2 que promete llevar la realidad virtual a otro nivel en los videojuegos. “Tengan la seguridad de que estamos enfocados en hacer todo lo posible para enviar tantas unidades como sea posible, es algo en lo que trabajamos todos los días en toda la empresa y sigue siendo mi principal prioridad”, afirmó Jim Ryan.

PlayStation 3 celebra su 15 aniversario, un repaso de sus juegos más exitosos

GTA V

A pesar de estrenarse hace 8 años, este título continúa siendo la última entrega oficial de la saga de Grand Theft Auto debido a las complicaciones que tiene el desarrollo de GTA VI. Para la quinta edición, Rockstar Games trajo una aventura de acción en la que Trevor, Michael y Franklin serían los nuevos personajes.

Lo mejor del juego era que debíamos cumplir diversas misiones dentro de un mundo mucho más amplio. Pero, ahora con el modo multijugador en línea, habían un sinfín de maneras para llevar a cabo tu propia historia.

The last of us

Naughty Dog fue el encargado de traer este popular videojuego de acción, que se desarrolló en tercera persona y tiene como eje principal la supervivencia en una epidemia mundial. El juego da origen al libro con el mismo título y expone una aventura con la naturaleza siendo invadida por la civilización.

Uncharted 3

La tercera entrega de Uncharted narraría la nueva aventura de Nathan Drake junto a su mentor Victor Sullivan, en la que buscan una supuesta ciudad perdida. Cuando están por llegar a su destino, se dan con la sorpresa de caer en el desierto de Rub al-Jali. Además de la novedad del modo multijugador, como curiosidad, su modo Aplastante hizo que los niveles de este título sean de los más complicados en la historia de los juegos.

Gran turismo 5

Sony estrenaba en 2010 la quinta entrega de su famoso título de carreras, con una galería inmensa de nuevos mapas para poder recorrer y convertirse en el mejor piloto. Gracias a los elementos extra que vendía el juego, como el timón y pedal para acoplar a la plataforma, Gran Turismo 5 se vendió como un atractivo simulador de conducción.

Batman: Arkham City

Con casi 6 millones de copias vendidas, en 2012 Warner y la desarrolladora Rocksteady Studios se unieron para traer un nuevo videojuego de Batman que narra el encarcelamiento de Bruce Wayne en Arkham City; una nueva ciudad que convirtieron en una prisión gigante. El éxito del juego se vio reflejado en su calificación 96/100 según el reconocido portal Metacritic, como también con el 8,7 que los usuarios puntuaron desde su propia experiencia.