Nintendo Switch Online: ¿cómo acceder a la prueba gratuita de 7 días del servicio?

La ‘gran N’ ha sorprendido a todos los usuarios que disfrutan de sus videojuegos favoritos en una Nintendo Switch. Si aún no estás seguro de contratar el servicio de Nintendo Switch Online, te contamos que puedes probarlo por una semana completamente gratis.

Así como lo lees. La promoción que ha lanzado Nintendo está disponible para todos los gamers en el mundo que posean una Nintendo Switch. De esta manera, podrás disfrutar de partidas online, clásicos juegos de NES y SNES guardados en la nube, e incluso la opción de comunicarte con tus amigos por chats de voz con la app del servicio.

Cuando la compañía japonesa dijo que todos los gamers podrán disfrutar del servicio es cierto porque no importa si estuviste suscrito a Nintendo Switch Online en el pasado, ya que el único requisito es no tener una membresía activa.

Ten en cuenta que la ‘gran N’ no está obsequiando el Expansion Pack de Nintendo Switch Online, por lo que no tendrás acceso al nuevo contenido lanzado, como los juegos de Nintendo 64, SEGA Genesis ni mucho menos a Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise.

¿Cómo activar los 7 días de prueba de Nintendo Switch Online?

De acuerdo a la página oficial de Nintendo, para activar los 7 días gratis del servicio debes seguir estos simples pasos:

Ingresa al menú home desde tu Nintendo Switch e ingresa a Nintendo eShop.

desde tu Nintendo Switch e ingresa a Nintendo eShop. Elige la cuenta que quieras usar.

Selecciona Nintendo Switch Online en la parte izquierda de la pantalla.

Luego, en la parte superior presiona donde dice prueba gratuita . No se mostrará esta opción si tienes una suscripción activa.

. No se mostrará esta opción si tienes una suscripción activa. Escoge el tipo de suscripción que deseas: prueba gratuita, suscripción individual, entre otras. Cuando se requiera, determina el medio de pago.

Si eliges tarjeta de crédito, debes ingresar los datos de la tarjeta.

Si quieres hacerlo con PayPay, tendrás que vincular tu cuenta a Nintendo.

Pulsa en probar gratis para que inicien tus siete días de prueba.

para que inicien tus siete días de prueba. Recuerda que una vez finalizado el periodo de prueba se activará la renovación automática de tu suscripción.

¿Cuánto cuesta contratar Nintendo Switch Online?

Si después de haber disfrutado de juegos online y todos los beneficios que ofrece Nintendo Switch Online quieres contratar el servicio, te contamos que ‘la gran N’ cuenta con seis planes: