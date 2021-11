Hextech Mayhem: A League of Legends Story estará disponible en Nintendo Switch, PS4, Xbox y PC

League of Legends sigue en la mira de toda la comunidad gamer, pues al reciente lanzamiento de Ruined King: A League of Legends Story se le suma otra entrega que también narra nuevas aventuras de LoL. Este miércoles 17 de noviembre se ha puesto a la venta en las tiendas de videojuegos y en las plataformas digitales el título Hextech Mayhem: A League of Legends Story, desarrollado por Airship Syndicate y que tendrá como protagonista al yordle Ziggs.

Riot Games continúa con la saga de LoL y estrena este nuevo RPG, que estará disponible en las consolas Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Asimismo, desde Steam se podrá descargar el juego para PC, como también en las tiendas virtuales GOG.com y Epic Games Store.

Mira el video que acaba de lanzar la cuenta oficial de Nintendo, donde se puede apreciar un pequeño gameplay y algunos de los mapas que tendremos a nuestra disposición:

Por el momento, la compañía encargada del juego anunció que a fines de este 2021 podría estar disponible la versión para las consolas de última generación PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además, varios insiders informan que posiblemente el juego llegue en el futuro a la aplicación gaming para dispositivos móviles de Netflix.

La historia principal se desarrolla en las regiones de Runaterra: Aguas Estancadas y las Islas de la Sombra, donde se tendrá que armar un equipo de campeones con los personajes de League of Legends, para evitar obstáculos, derrotar a los enemigos y poner en marcha reacciones en cadena que controlen cada nivel.