Fortnite: ¿cuándo llegaría el capítulo 3 - temporada 1 y qué sorpresas traería?

Hace algunos días comenzaron a surgir filtraciones sobre el futuro de Fortnite, el popular battle royale desarrollado por Epic Games. Según los spoilers, no habrá un capítulo 2 - temporada 9, en su lugar veremos el inicio del capítulo 3 - temporada 1, el cual estaría programado para diciembre de 2021.

Según detalla Meristation, un portal especializado en videojuegos, la actualización 18.40 de Fortnite fue clave para que varios dataminers logren examinar archivos clave del sistema que revelaron un detalle que pocos hubieran imaginado. Nos referimos al nombre del último evento que se llamará El fin.

Si eres fanático de este videojuego de disparos y llevas años jugándolo, seguro recordarás que El fin es el nombre que tuvo el evento de desenlace del capítulo 1 - temporada 10 de Fortnite.

De acuerdo a la publicación, el final del capítulo 2- temporada 8 se llevaría a cabo el 5 de diciembre de 2021. Luego de eso, el battle royale estaría inactivo por dos días hasta el 7 de diciembre, cuando comenzaría la nueva season.

Se filtró el nombre del evento final de Fortnite. Foto: captura de Twitter

¿Qué novedades habría?

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido filtrador ShiinaBR, famoso por sus acertadas predicciones de Fortnite, reveló que Spider-Man, uno de los superhéroes más queridos de Marvel, aterrizaría en la isla de Fortnite.

Recordemos que el próximo 17 de noviembre se estrenará Spider-Man: no way home, por lo que no sería descabellado pensar que el ‘Trepamuros’ tenga presencia en el battle royale para promocionar su película, así como Venom, Carnage y otros personajes de Marvel.