Fortnite capítulo 3: skin de Spider-Man podría llegar al battle royale, según filtración

Fortnite recibió hace poco las skins de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura y Kakashi gracias a la colaboración con el anime Naruto Shippuden. Sin embargo, este contenido habría quedado en segundo plano rápidamente con la posible llegada de la skin de Spider-Man al videojuego de Epic Games.

Así como lo lees. Entre los datos que se han filtrado sobre lo que nos esperaría en Fortnite capítulo 3 - temporada 1 se habla que Epic Games realizaría una nueva colaboración con Marvel para traer, por fin, la skin de Spider-Man.

La información llega por parte del conocido filtrador ShiinaBR, quien desde su cuenta oficial en Twitter publicó el siguiente mensaje: “Fortnite × Spider-Man - see you in chapter 3″ (Fortnite × Spider-Man - te veo en el capítulo 3).

Fortnite × Spider-Man

Aunque el leaker no reveló más detalles sobre esta supuesta colaboración, el tuit ha llamado la atención de miles de gamers y fanáticos de El Hombre Araña, sobre todo después de ver el impresionante tráiler de la película Spider-Man: no way home, cuya trama principal sería el Spiderverse.

Por otra parte, ShiinaBR es uno de los leakers que tiene muy buena reputación en la comunidad, pues se sabe que tiene acceso a información privilegiada por parte de Epic Games y es posible que le hayan mencionado que Spidey pueda hacer su debut en el videojuego.

Cabe precisar que esta no es la primera vez que se habla sobre la skin de Spider-Man dentro de Fortnite. En octubre del presente año, el insider HYPEX aseguraba haber encontrado en los códigos del videojuego un nuevo ítem con el nombre clave de “WestSausage”, que incluiría la mecánica de balanceo. Por ello, el leaker añade que el objeto podría recibir el nombre de “Web Slinger”.

Fortnite × Spider-Man

Por el momento, Epic Games aún no se ha referido acerca de las filtraciones que auguran la llegada de El Hombre Araña a la isla de Fortnite. Pero tampoco sería la primera vez que añada un personaje de una película que está por estrenarse, pues sucedió en su momento con John Wick.