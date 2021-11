The Game Awards 2021: estos son los nominados a juegos del año

El próximo 9 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de The Game Awards, la gala más importante del año en la industria de los videojuegos. Aunque en este gran evento se otorgará una multitud de premios, sin duda, la categoría más esperada es la del juego del año 2021.

A través de un evento realizado vía streaming, este martes 16 de noviembre, se ha dado a conocer la lista de los videojuegos que disputarán este ansiado galardón en The Game Awards 2021. Estos son los siguientes:

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

Deathloop te transporta a la misteriosa isla de Blackreef, donde una lucha entre dos extraordinarios asesinos determinará el futuro de la isla. Como Colt, debes encontrar una manera de poner fin al ciclo temporal que atrapa a la isla en un ciclo sin fin, mientras eres perseguido por los habitantes.

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

It Takes Two es una innovadora aventura de acción cooperativa a cargo de Hazelight Studios y Electronic Arts para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series en la que una mecánica muy diversa y una narrativa emotiva se entrelazan en un fantástico viaje.

Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)

Metroid Dread es un videojuego de acción-aventura de 2021 de la serie Metroid, desarrollado por MercurySteam en colaboración con la filial Nintendo EPD y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Switch. El jugador controla a Samus, una cazarrecompensas galáctica que tras los eventos de Metroid Fusion, donde fue infectada por un parásito X, debe investigar que ha ocurrido en el planeta ZDR.

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Psychonauts 2 es un juego de plataformas desarrollado por Double Fine y publicado por Xbox Game Studios. El jugador controla a Raz, un joven acróbata que se está entrenando para convertirse en psiconauta, un miembro de un grupo de trabajo internacional que usa sus habilidades psíquicas para detener a aquellos que realizan actos nefastos con sus propias fuerzas psíquicas.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Es un videojuego de plataformas desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment. Este título explorará la historia de Ratchet y Clank mientras atraviesan mundos nuevos y antiguos en diferentes dimensiones para salvar el universo del devastador plan del doctor Nefarious para dañar la estructura del espacio y el tiempo.

Resident Evil Village (Capcom)

Es un videojuego perteneciente al género de horror de supervivencia desarrollado y publicado por Capcom. Al igual que Resident Evil 7, Resident Evil Village utiliza una perspectiva en primera persona. Se encuentra en un pueblo rumano explorable. El sistema de gestión de inventario es similar al del galardonado Resident Evil 4, con un maletín. Los jugadores pueden comprar armas y artículos de un comerciante llamado Duke.