Riot Forge anuncia Ruined King: A League of Legends Story para Nintendo Switch, PS4, Xbox y PC

Durante un evento virtual transmitido en YouTube, la desarrolladora de videojuegos Riot Forge anunció Ruined King: A League of Legends Story, un nuevo título que estará disponible en varias consolas como Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. También podrás jugarlo desde una PC, ya que estará en tiendas como Steam y Epic Games Store.

“Es hora de salvar a Aguasturbias, Capitán. Ruined King: A League of Legends Story de Airship Syndicate ya está disponible”, escribió Riot Forge en su cuenta de Twitter. Su publicación no tardó en volverse tendencia en la red social, ya que fue retuiteada por miles de fanáticos, quienes no dudaron en darle ‘me gusta’, al ver que venía acompañada de un épico tráiler.

Quizás no lo sepas, pero Ruined King: A League of Legends Story fue anunciado a finales del 2019. En aquel entonces, Riot Games aseguró que sería el primer título de League of Legends (LOL) que no sería desarrollado por ellos, sino por un estudio independiente llamado Airship Syndicate, el cual ha creado otras entregas como Battle Chasers: Nightwar y Darksiders Genesis.

Según detalla ComicBook, este videojuego permitirá que los jugadores tomen el control de los campeones más icónicos como Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri y Pyke, quienes deberán enfrentarse, a la vez que intentan derrotar a un enemigo en común llamado Viego, el Rey en ruinas de las islas de la Sombra. Aquí te dejamos el tráiler de este nuevo título.

Ediciones especiales

De acuerdo a la publicación, la edición estándar de Ruined King: A League of Legends Story costará US$ 29,99; mientras que la deluxe digital valdrá un poco más (US$ 39,99) e incluirá artículos adicionales. También habrá una versión de coleccionista física que tendrá un costo de US$ 129,99 y que incluirá un libro de arte, un boceto de Joe Madureira, una banda sonora de vinilo, un mapa de tela de Bilgewater, un cuaderno, un bolígrafo y una taza de Bilgewater.

Finalmente, Riot Forge aseguró que el videojuego muy pronto tendrá una versión para las consolas de última generación; es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Si ya lo compraste en una edición anterior para PS4 o Xbox One, debes saber que podrás actualizarlo de forma gratuita.