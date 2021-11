Nintendo confirma que seguirá incluyendo juegos retro en Nintendo Switch Online

Aunque la expansión de Nintendo Switch Online presentada hace algunas semanas recibió fuertes críticas por parte de los jugadores, la compañía japonesa acaba de confirmar que seguirá aumentando el catálogo de videojuegos retro en este servicio de suscripción que, en la actualidad, permite disfrutar de títulos clásicos lanzados en NES, SNES, Nintendo 64 y SEGA Génesis.

Durante una entrevista brindada a The Washington Post, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, afirmó que añadir juegos de consolas pasadas incrementa el valor de este servicio que ha recibido varias actualizaciones desde 2018. La última de ellas generó polémica, ya que para disfrutar de nuevos juegos, el usuario debe pagar el doble de la membresía.

PUEDES VER: Nintendo reconoce que la emulación de N64 en Switch es defectuosa

“El plan es seguir centrándonos en la calidad de ese contenido y añadirlo al valor mientras avanzamos”, sostuvo el ejecutivo de Nintendo.

Por el momento, no existen más detalles sobre este nuevo catálogo de videojuegos, así que se desconoce si se trata de un pack de expansión, como el de Nintendo 64 y Sega Génesis que cuesta US$ 49.99 (membresía anual para un jugador) o US$ 79.99 (membresía familiar).

¿Qué juegos retro tiene Nintendo Switch Online?

La suscripción tradicional de Nintendo Switch Online (US$20) solo incluye un catálogo de juegos de NES y SNES. Si quieres disfrutar los títulos de Nintendo 64 y SEGA Génesis, tendrás que pagar la otra suscripción. Aquí la lista de juegos disponibles

Nintendo 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: Win

BackYoshi’s Story.

SEGA Génesis