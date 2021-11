Xbox hace mea culpa: Spencer confiesa que “se equivocaron” con Halo infinite

Halo infinite, el último videojuego de la saga más importante y tradicional del ecosistema Xbox, llegará en las siguientes semanas después de más de un año de retraso. La espera no ha sido muy placentera para los fans y no es para menos, puesto que su fecha de estreno inicial estaba programada junto a la llegada de la nueva Xbox Series X, que ya no es tan novedosa tras 12 largos meses. Respecto a esto, el propio presidente de la división, Phil Spencer, ha decidido salir en público a confesar su arrepentimiento y también el de su equipo de trabajo.

El retraso de Halo infinite fue decisivo para el momentum que no pudo construir la Xbox Series X durante su lanzamiento en 2020. Así lo considera el propio Phil, quien ya se ha disculpado en el pasado por las difíciles decisiones de retrasarlo.

Más dura fue la carga con los problemas que quedaron en evidencia tras la primera revelación de gameplay del juego, que desveló lo poco avanzado del desarrollo para entonces y hasta provocó memes en redes sociales.

En una reciente entrevista para la revista GQ, Spencer ha recogido todas estas dificultades y ha pedido disculpas públicas una vez más: “No me gusta cómo lo hicimos”, comenta. “No me gusta que mostramos el juego, hablamos de su lanzamiento en el debut de las consolas, y luego, en un mes, lo retrasamos”, explica.

El jefe de Xbox está convencido de que la estrategia de desarrollo para Halo Infinite no fue la mejor, y que no se sustentó de forma correcta.

“Lo correcto hubiera sido que, tanto en Xbox como en 343 Industries, se reconozca el estado del juego de por entonces y se aceptara que aún no estaba listo para revelarse, ni mucho menos para ser lanzado”, confiesa.

“Debimos haberlo sabido antes y debimos ser honestos con nosotros mismos. No estuvimos allí por un engaño, sino por más, por esperanza. No creo que la esperanza sea una gran estrategia de desarrollo”, acotó.

Halo infinite llegará a Xbox One, Xbox Series X y PC el próximo 8 de diciembre de 2021. Su modo multijugador es gratuito y ya está disponible en beta pública desde este 15 de noviembre. Su fecha de estreno original (10 de noviembre de 2020) fue retrasada en múltiples ocasiones.