GTA The Trilogy: las razones por las que habría sido retirada su versión para PC

GTA The Trilogy: Defintive Edition tuvo un lanzamiento bastante abrupto. Aunque la propuesta de Rockstar Games es muy interesante, su estreno fue opacado por la gran presencia de bugs y el retiro de la versión para PC de las tiendas digitales. ¿A qué se debe esto? Te lo contamos todo.

Tal como señala Vida Extra, medio especializado de videojuegos, en un inicio se creyó que la decisión de retirar Grand Theft Auto: The Trilogy se debía al hecho de las fallas que presentaban GTA Vice City, GTA San Andreas y GTA 3; sin embargo, el problema estaría más allá: contenido que puede comprometer a Rockstar Games.

Según reportes, mineros de datos lograron acceder al código del videojuego y encontraron contenido eliminado que correspondería a la versión final de 2004, comentarios de los desarrolladores, la primera beta del videojuego e incluso el polémico minijuego Hot Coffee de GTA San Andreas.

Hot Coffe, por si no habías escuchado de él, es un minijuego sexual dentro de GTA San Andreas por el que Take-Two y Rockstar tuvieron que pagar 20 millones de dólares. Es precisamente este contenido el cual se encuentra oculto en los códigos de la versión actualizada del título protagonizado por CJ. Además, los gamers podían acceder a él pese a no cumplir con la calificación por edades y, por si fuera poco, también está dentro de GTA The Trilogy.

Aquellos gamers que se han topado con Hot Coffe aseguran que es prácticamente imposible hacer que funcione, ya que carece de los assests relacionados, pero el hecho de que los encargados del port no se hayan preocupado por retirarlo del videojuego puede ocasionar varios problemas legales.

Otro de los motivos por los que Rockstar Games decidió retirar de las tiendas digitales la versión para PC de Grand Theft Auto: The Trilogy es porque también se encuentran presentes todas las canciones que, por temas de licencia, no deberían estar en esta trilogía. Aparentemente, solo hay un código que evita su reproducción en los juegos.

Todo parece indicar que Rockstar habría entregado el código fuente original del videojuego a Groove Street Games, encargados del port, y no han eliminado contenido que le puede causar más de un problema a los creadores de la saga GTA.

Por el momento, no se sabe cuándo volverá a estar disponible la versión para PC de GTA The Trilogy, ni mucho menos las acciones que tomarán las disqueras y compañías dueñas de las licencias de canciones y el organismo regulador de la calificación por edades de Estados Unidos en contra de Rockstar.