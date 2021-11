Xbox: Max Payne y otros clásicos exclusivos reaparecerán en la consola de Microsoft

Si nos remontamos dos décadas atrás, es difícil que alguien de la comunidad gamer no haya escuchado sobre Max Payne, el clásico shooter para PC que marcó la infancia de varios jugadores. Ahora, este y otros títulos serían traídos de vuelta para la consola Xbox, pues Microsoft haría uso de la nostalgia para traer más usuarios a su plataforma.

Así lo informó Bruno Costa, redactor del portal XboxEra, quien se percató que en la tienda digital de Xbox habían integrado varios clásicos que salieron a inicios del nuevo milenio. Dicho esto, juegos como Red Dead Devolver y las entregas de Dead or Alive vuelven de forma compatible a las plataformas de Xbox Series X/S, Xbox One y, posiblemente, Xbox 360.

La lista total de videojuegos añadidos es la siguiente:

Dead or Alive

Dead or Alive 2

Dead or Alive 3

Manhunt

Max Payne 1 and 2

Oddworld: Munch’s Odyssee

Red Dead Revolver

Star Wars: Clone Wars

Star Wars: Episode III

Thrillville

Con ello, el actual marketplace de Xbox da a los usuarios más ofertas y opciones para disfrutar de exclusivos títulos. El precio base de su lanzamiento es de 9,99 dólares; no obstante, habrían juegos como los de Star Wars que se elevarían hasta los 14,99 dólares.

Se filtran nuevos juegos exclusivos para Xbox

Si filtraron novedades. Jes Corden, un reconocido insider de actualizaciones de Xbox, reveló en el sitio web Windows Central detalles de lo que serían dos nuevos juegos para la consola de Microsoft. Estos nuevos títulos serían desarrollados el próximo año por las compañías Obsidian y Compulsion Games respectivamente.

Por un lado, esta filtración indica que la desarrolladora Obsidian Entertainment, conocida por realizar The Outer Worlds 2, está ejecutando un código con la denominación “arrepentirse”, y que, según Corden, el juego tendría lugar en Europa Medieval y la historia estaría situada el siglo XVI. Por su parte, Compulsion Games, reconocido por traer el título We Happy Few en 2016, tendría un nuevo juego con enfoque misterioso y estaría narrado en un mundo oscuro.