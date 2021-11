Se viene Showcase de Riot Forge x Nintendo Switch para este Martes 16 de Noviembre

¿Se viene un nuevo videojuego? Riot Forge, la división indie de Riot Games, los creadores de League of Legends, han anunciado anticipadamente la revelación de novedades para un evento sorpresa este martes 16 de noviembre. La compañía ha estado plagada de estrenos en el último mes, con el lanzamiento de Arcane y la final de su mundial Worlds 2021.

A través de las redes sociales oficiales de Riot Forge, la compañía ha confirmado un “programa muy especial” para este jueves 16 de noviembre. La cita ha sido programada para las 11.00 a. m. (hora peruana) y todo indica que mostrarán los nuevos proyectos en los que han venido trabajando.

Por si no lo sabías, Riot Forge es la división de desarrollo de Riot Games asignada a trabajar en cualquier otro proyecto alternativo a League of Legends. Ellos fueron los responsables de juegos como Valorant, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics.

Riot Games anuncia un nuevo evento de Riot Forge para este jueves 16 de noviembre.

Ahora, la expectativa entre los fans de Riot es alta, puesto que el mensaje posteado por la división hace mención específica a sus últimos planes. “¿Están curiosos por saber en qué ha estado trabajando Riot Forge?”, reza el tuit mencionado.

Uno de los posibles anuncios, y que muchos esperan se haga realidad, es nada menos que el ya conocido Project L, el cual corresponde al videojuego de lucha que Riot confirmó hace ya varios meses.

Hasta junio de 2020, Riot Games no había publicado ningún videojuego base además de League of Legends. La decisión de abrir Riot Forge tuvo que ver con los deseos de la compañía de lanzar más títulos y todo indica que están interesados en incursionar en muchos más géneros. Por supuesto, además de Project L, hay otras posibilidades, como más novedades sobre Ruined King o incluso una completa sorpresa. Solo queda esperar.

Riot Games confirma que Project L también llegará a PS5 y Xbox Series X

Como te comentamos hace dos años, en 2019 se cumplía la primera década del videojuego League of Legends, fecha que la desarrolladora Riot Games aprovechó para anunciar los distintos proyectos que tenía a futuro, con el fin de expandir el contenido para sus usuarios.

Los primeros detalles de lo que sería Valorant por entonces y la aclamada serie Arcane fueron algunos de los anuncios más llamativos que hoy son una realidad; no obstante, aún quedan algunas planes que no se han ejecutado o que no han salido al mercado oficialmente. Tal es el caso de Project L, el nuevo juego de peleas protagonizado por varios personajes de LoL, que acaba de confirmar su presencia en las consolas de última generación.