Fortnite: Epic Games anuncia que skin de Boba Fett de Star Wars llegará en diciembre

Una gran sorpresa se llevaron los fanáticos de Star Wars, luego de que Epic Games utilizara sus redes sociales para confirmar la llegada de Boba Fett a Fortnite. Aunque todavía no hay muchos detalles sobre cómo obtener la skin de este personaje, se ha indicado que el famoso cazarrecompensas aterrizará en la isla el próximo 24 de diciembre de 2021, unos días antes de que se estrene su serie en Disney Plus.

Según detalla Meristation, un portal especializado en videojuegos, el hijo de Jango Fett no es el primer personaje de Star Wars en llegar al battle royale. Actualmente, se encuentran disponibles las skins de Rey, Finn, Kylo Ren, Zorii Bliss, el Mandalorian y Grogu, entre otros.

Por el momento, se desconoce el método para obtener la skin de Boba Fett en Fortnite. Sin embargo, todo apunta a que estaría en la tienda, es decir, si deseas tenerla vas a tener que utilizar tus paVos, la moneda virtual de Epic Games que consigues usando dinero real.

La actual temporada de Fortnite (Season 8) terminará el próximo 5 de diciembre de 2021, por lo que este personaje recién llegaría al battle royale en la Temporada 9 del Capítulo 2.

