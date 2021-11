Pokémon GO: lista de pokémon shiny 2021 que puedes capturar en el juego de realidad aumentada

Pokémon GO es el juego de realidad aumentada para dispositivos móviles que nos invita a vivir la experiencia de ser entrenador pokémon. Si bien estas criaturas aparecen por doquier y en cualquier momento, hay algunas que son más complicadas de atrapar y reciben el nombre de pokémon shiny. ¿Has visto alguna?

Si aún no te has topado con un pokémon shiny dentro del juego de realidad aumentada, te contamos que se trata de una variante de los mismos ejemplares que poseen un color distinto o especial. En Pokémon GO empezaron a aparecer en 2017, cuando Niantic celebró el evento mundial del día del agua de aquel año.

Actualmente existen seis métodos para poder hacerte con uno de ellos, también conocido como pokémon variocolor o brillante:

Capturando pokémon salvajes: todos los días, a cualquier hora, aparecen cerca de tu avatar pokémon salvajes. Al tener contacto con ellos es posible que te encuentres con un shiny.

Eclosión de Huevo: cuando se rompe el cascaron de un huevo, luego de haber caminado 2, 5, 7, 10 y 12 km, es probable que eclosione un pokémon variocolor.

Completa tareas de investigación: al girar el disco de una poképarada recibirás una investigación de campo o especiales. Complétala y quizá aparezca un pokémon shiny.

Participa de las incursiones: enfrenta a determinadas criaturas dentro de los gimnasios junto a otros jugadores y si los vences tendrás la oportunidad de hacerte con un variocolor.

Temporales: se trata de aquellos pokémon shiny que están por tiempo limitado en Pokémon GO. Generalmente, son aquellos que están disfrazados.

Pokémon GO: lista de pokémon shiny que puedes capturar en 2021

Primera generación