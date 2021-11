GTA: The Trilogy Definitive Edition ha eliminado algunos de los clásicos trucos de San Andreas y Vice City

De no creer. Hay mucha expectativa después del anuncio de GTA: The Trilogy Definitive Edition una remasterización triple con los clásicos videojuegos de mundo abierto de la saga Grand Thef Auto (la tercera entrega, Vice City y San Andreas). Sin embargo, parece que no todo será tal cual en épocas pasadas y la nostalgia podría quedar ligeramente alterada tras la última declaración del productor del remake, quien acaba de confirmar que se han retirado algunos de los clásicos trucos por motivos técnicos.

Los trucos de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas son una de las características más usadas y recordadas por los fans de la saga. Ya que se trata de un título de mundo abierto basado en misiones, siempre se nos da la posibilidad de ignorar la línea narrativa principal y afectar la ciudad como guste.

Para ese cometido, los trucos siempre han sido buenos aliados de los fans, puesto que les permiten adquirir armas automáticamente, regenerar la barra de vida, obtener dinero y hasta desencadenar el máximo nivel de búsqueda policial para poner a pruebas sus habilidades de escape.

Pese a ello, ahora se sabe que no todos los trucos originales de la trilogía estarán disponibles en el nuevo GTA: The Trilogy Definitive Edition. Así lo ha confirmado Rich Rosado, productor de la entrega, en recientes declaraciones para el portal USA Today.

“Tuvimos que retirar un par (de trucos) por razones técnicas, algunas cosas precisas que no encajaban bien con la base Unreal (motor de la remasterización). Pero no podría decir algo más. Hay diversión en el descubrimiento. No estoy diciendo si es más o menos, pero preferiría no poder completar todo justo antes del lanzamiento y evitar que puedan saltarse directamente a los créditos finales”, comentó el productor.

Aun con esta decisión, Rosado dejó entrever que hay la posibilidad de que se hayan incluido trucos inéditos para esta nueva entrega, todo para que haya cierto grado de novedad que obligue a los usuarios a explorar cada título desde cero. Aun así, es probable que algunos de los cheats bloqueen la adquisición de trofeos y logros, característica que el trío de juegos recibirá por primera vez.