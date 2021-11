Borderlands 2: Epic Games obsequia la campaña independiente de Tiny Tina

Gearbox, compañía desarrolladora del videojuego Borderlands, relanzó Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep como una entrega independiente mientras se espera la llegada de Tiny Tina’s Wonderlands, el spin-off de la saga original.

El nuevo título presenta una campaña ambientada en un mundo de fantasía que tiene como base un juego de rol conocido como Bunkers and Badasses, donde Tiny Tina es maestra del juego.

Este DLC fue uno de los más jugados en el contenido extra de Borderlands 2 y sirve como base para las nuevas aventuras que vienen con el personaje. Las críticas alabaron al título por su gran adaptación al juego de rol y por el uso correcto del humor acorde a la propuesta de la serie de Gearbox.

Sinopsis

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure presenta al popular personaje de Tiny Tina en su historia inicial mientras se hace cargo del papel de Bunker Master en un emocionante juego de Bunkers and Badasses. Los jugadores pueden unirse a ella en un mundo nacido de su imaginación, adentrarse en una búsqueda épica de venganza y redención, y sumergirse en escenarios dinámicos y fantásticos llenos de castillos, mazmorras y bosques mágicos.

Pero la versión independiente no será un directo, porque Gearbox promete que en el relanzamiento incluye “nuevo loot y elementos cosméticos”, así que inclusive aquellos que hayan jugado la campaña original encontrarán algo nuevo.