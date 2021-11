Uncharted: Legacy of Thieves Collection se estrenaría en PS5 y PC en febrero de 2022

Sabemos que PlayStation se mantiene firme en su estrategia de relanzar los exclusivos de PlayStation 4 en computadoras; el último en ser anunciado fue God of War (2018). Sin embargo, no es la única saga que pegará el salto porque también está Uncharted: Legacy of Thieves Collection, cuya fecha de lanzamiento en PS5 y PC parece haberse filtrado.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection es un pack de videojuegos conformada por Uncharted 4: A thieft’s End y Uncharted: The Lost Legacy; su anuncio se realizó en septiembre del presente año y, dos meses después, la versión para computadoras aparece en la agencia de clasificación por edades de Australia como juego para mayores de 15 años.

Esto ha llamado la atención de insiders y prensa especializada como VGC, que intuyen que el estreno de este pack de PlayStation podría ser dentro de tres mes, tomando como referencia lo que sucedió con Forza Horizon 5.

El mismo medio informa que el juego de carrera de autos de Microsoft, que tiene como escenario principal México, recibió su registro por edades por la agencia australiana el pasado 3 de agosto de 2021 y se estrenó en PC y consolas Xbox el último 9 de noviembre del presente año.

Debido a ello, se especula que los fans de Uncharted podrían disfrutar de esta colección en febrero de 2022, tres meses después de haber recibido su clasificación por edades en aquel país.

No obstante, es preciso mencionar que aún no hay nada oficial por parte de Naughty Dog ni PlayStation. Si visitamos PlayStation Blog, leemos lo siguiente: “Uncharted: Legacy of Thieves Collection estará disponible a principios de 2022 para PS5. La versión de PC está en proceso de desarrollo en manos de nuestros socios Iron Galaxy y se lanzará poco después de la versión de PlayStation 5″.