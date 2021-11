Pokémon GO, The Legend of Zelda y Tetris compiten para ser el mejor videojuego de todos los tiempos

Difícil decisión. La industria de videojuegos cumple pronto 50 años de existencia y en todo ese lapso de tiempo ha habido muchos títulos catalogados como el “mejor juego de la historia”. Ahora, en la próxima edición de los Golden Joystick Awards, habrá otra oportunidad para declarar a uno más y los favoritos ya empiezan a asomarse en redes sociales. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokémon GO, Super Mario Kart, Tetris o Pacman. ¿Cuál se llevará el galardón?

Los Premios Golden Joystick son las premiaciones anuales más antiguas de la industria, con casi 40 años de ediciones ininterrumpidas. En ellos se reconoce la calidad de los videojuegos lanzados durante todo el año a través de votaciones en línea (en un inicio solo votaba el público británico).

La edición de este año de los Golden Joystick Awards es especial, pues se planea conmemorar los 50 años del inicio de la industria del videojuego con una categoría exclusiva, la de mejor videojuego de todos los tiempos.

La votación ya está abierta y ya hay 20 videojuegos compitiendo directamente por llevarse este importante reconocimiento. Vale indicar que estos títulos abarcan todas las generaciones y épocas de la historia de la industria y podemos encontrar tanto joyas del pasado como juegos bastante recientes.

Para dar esta lista final, los organizadores consideraron las listas de videojuegos mejor calificados en las revistas Edge y Retro Games, así como los que se llevaron el premio anual de Ultimate Game of the Year.

De una selección inicial de 100 títulos, se filtraron tan solo 20 a través de una deliberación entre jueces de la industria. Ahora, todo dependerá del púbico para conocer qué videojuego se llevará los honores este próximo 23 de noviembre

Golden Joystick Awards 2021: lista de nominados a mejor videojuego de todos los tiempos

Esta es la lista de 20 finalistas para el premio de mejor videojuego de todos los tiempos:

Minecraft

The Last of Us

Doom (1993)

Tetris

Super Mario 64

Street Fighter II

Space Invaders

Portal

Pokémon GO

Super Mario Kart

Grand Theft Auto V

Super Mario Bros. 3

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Halo: Combat Evolved

Dark Souls

Metal Gear Solid

Half-Life 2

Call of Duty 4: Modern Warfare

Pac-Man

SimCity (1989)

¿Cómo votar?

¿Está tu favorito incluido? Recuerda que ya puedes votar por el título que para ti merece este reconocimiento a través de la web oficial del evento en este enlace: