League of Legends: Riot Games confirma que Project L también llegará a consolas

Como te comentamos hace dos años, en 2019 se cumplía la primera década del videojuego League of Legends, fecha que la desarrolladora Riot Games aprovechó para anunciar los distintos proyectos que tenía a futuro, con el fin de expandir el contenido para sus usuarios.

Los primeros detalles de lo que sería Valorant por entonces y la aclamada serie Arcane fueron algunos de los anuncios más llamativos que hoy son una realidad; no obstante, aún quedan algunas planes que no se han ejecutado o que no han salido al mercado oficialmente. Tal es el caso de Project L, el nuevo juego de peleas protagonizado por varios personajes de LoL, que acaba de confirmar su presencia en las consolas de última generación.

En Reddit y en Twitter fueron varios los usuarios que dieron esta sorpresa, tras fijarse que en la web de Riot Games están en la búsqueda de nuevos trabajadores que ayuden a trasladar el proyecto a consolas. Si bien no han precisado en qué marcas de equipos gamer estarían, se especula que llegarían a la PS5 y Xbox Series en un principio.

Web de Riot Games.

Sin una confirmación oficial, lo poco que se sabe del juego es que tendrá la presencia de los héroes Ahri, Darius, Jinx y Katarina. Se espera que más adelante se revelen otros campeones, con la posible inclusión de los nuevos personajes de la exitosa serie animada Arcane.

En el siguiente video, puede ver lo que fue el primer vistazo al Project L: