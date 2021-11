Ibai Llanos pide a creadores de Among Us que le dejen volver al juego: “Me portaré bien”

El youtuber, gamer y streamer español, Ibai Llanos, pidió vía Twitter que le permitan regresar al videojuego para móviles y PC, Among Us. Esto sucede en el marco de la nueva actualización que liberó Innersloth este último miércoles, el cual introduce nuevos roles y objetos novedosos para jugar.

No es solo Llanos el que ha recobrado el interés en el popular título, sino que muchos streamers de Twitch están volviendo a compartir sus ‘gameplays’ en vivo con sus seguidores.

Llanos ya había anunciado a través de Twitter, con una foto de él disfrazado de detective, que volvería a tratar de descubrir al impostor en Among Us con sus amigos en la plataforma de streaming, pero los problemas no tardaron en aparecer.

Durante una partida reciente, el youtuber español fue sacado del juego y tuvo algunos problemas para volver a ingresar a los servidores. Luego de varios minutos intentando, se rindió y decidió llevar la cuestión a los mismos desarrolladores del videojuego.

Sorprendiendo a todos, Llanos publicó un tuit en el que etiquetaba directamente a la cuenta oficial de Among Us. En ese, escribió: “Desbaneadme por favor, me portaré bien”. Lo que más impactó a sus seguidores fue que recibió una respuesta de los creadores de Among Us pidiéndole disculpas y afirmando que lo estaban arreglando.

Es posible que se tratara de un ‘bug’, el cual estaba generando el mismo problema para otros usuarios luego del parche más reciente. El gamer les contestó: “Te perdonamos si nos regalas cinco skins”.