Rockstar remasteriza el clásico meme “Here we go again” de GTA San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas es uno de los videojuegos más populares de esta franquicia desarrollada por Rockstar Games. No solo por tener una excelente historia, gran jugabilidad y personajes entrañables, sino también porque es una fuente constante de divertidos memes. Uno de los más populares es “Here we go again”.

Según detalla LevelUp, la desarrolladora estadounidense acaba de remasterizar esta íconica frase dicha por Carl Johnson, el protagonista del videojuego. La escena se produce al principio de la aventura, luego de que “CJ” regresa a su antiguo vecindario y descubre que se encuentra en una desafortunada situación.

A través de sus redes sociales, Rockstar Games compartió un pequeño video que muestra este meme; sin embargo, los gráficos no son los mismos que en la versión original, sino que han sido mejorados para ser incluidos en Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Te dejamos las imágenes que muestran la comparación.

Meme original. Foto: Giphy

Meme remasterizado. Foto: Giphy

Trilogia clásica de GTA remasterizada

A principios de octubre, Rockstar Games anunció Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, un videojuego que recopilará los tres títulos más famosos de esta franquicia: GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA III.

“Nos gustaría extender un sincero agradecimiento a los fans de GTA que han apoyado los juegos durante las últimas dos décadas. En honor al próximo aniversario, nos complace anunciar que títulos clásicos llegarán a las plataformas de la generación actual a finales de este año en Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition”, escribió la desarrolladora.