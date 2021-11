Pokémon GO: ¿cómo capturar a Chinchou shiny durante la hora del pokémon destacado?

Aún no uses todas tus pokébolas que Niantic dará inicio a un nuevo evento en Pokémon GO. Mientras celebras el Festival de las Luces con Dedenne, el estudio estadounidense confirmó que Chinchou será el protagonista de la hora del pokémon destacado. ¿Cuándo y a qué hora será? Te lo contamos.

La hora del pokémon destacado es un evento semanal que se realiza todos los martes en Pokémon GO. Este dura 60 minutos y durante ese tiempo el protagonista, en este caso Chinchou, aparece con mayor frecuencia en estado salvaje en todo el mundo para que los jugadores puedan capturarlo.

Esta fugaz celebración también ofrece un bonus para que todos los participantes puedan ser beneficiados con polvos estelares extra, experiencia o caramelos. En este caso, aquellos entrenadores que sean del evento de hoy, martes 9 de noviembre, entre las 6.00 p. m. y 7.00 p. m. recibirán el doble de caramelos por captura.

PUEDES VER Pokémon GO: los mejores pokémon para vencer y capturar a Terrakion en las incursiones

¿Se puede capturar a Chinchou shiny en Pokémon GO?

Si eres nuevo en el juego de realidad aumentada desarrollado por Niantic para dispositivos móviles iOS y Android, te contamos que esta criatura sí cuenta con su forma variocolor activada en la aplicación, al igual que su evolución: Lanturn

De tal manera que si aún no tienes registrado a Chinchou shiny o Lanturn shiny, la hora del pokémon destacado del martes 9 de noviembre es la ocasión perfecta para hacerte con alguno de estos ejemplares dentro de Pokémon GO. Eso sí, la suerte será un factor muy importante para que aparezcan frente a tu avatar.