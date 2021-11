League of Legends: Among Us y LoL harían colaboración con temática de la serie Arcane

Riot Games quiere seguir aprovechando el apogeo que tiene League of Legends actualmente, gracias al reciente campeonato internacional Worlds 2021, los nuevos skins de LoL en Fortnite y el reciente estreno de Arcane, la serie del videojuego que llegó a la plataforma de streaming Netflix. A pesar de estos novedades, aún habrían más sorpresas, ya que se estaría planeando una colaboración con el popular juego Among Us.

Todo apunta a que la desarrolladora de LoL ya no tendría problemas con ser parte de sus principales competencias, por lo que una reciente filtración indicaría que los personajes de Arcane tendrían participación en el juego de impostores. Pues, un usuario tomó una imagen del tráiler del Día del Progreso con el sello Riot x Arcane, que se ha interpretado como el primer vistazo de Among Us incluyendo las skins de la serie de League of Legends.

No obstante, la comunidad considera que esto no quedaría ahí, pues el estudio sacaría más jugo a esta asociación y podría incluir nuevos elementos cuando haya un comunicado oficial. Se especula que podría añadirse un sistema de clases o un nuevo rol que modificaría las reglas del juego.

En tanto, Innersloth, los creadores de Among Us, informaron por medio de sus redes sociales que mañana 9 de noviembre se desarrollará un evento virtual en el que brindarán más detalles sobre el modo ‘cambiaformas’ (el nuevo rol del impostor) y otras novedades que llegarán en su próxima actualización. Estos anuncios se oficializarían en su próximo streaming, el cual durará tan solo cinco minutos, pero con la promesa de tener múltiples sorpresas.