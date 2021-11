Genshin Impact: ¿cómo canjear los códigos del 8 de noviembre por protogemas gratis?

Genshin Impact es uno de los videojuegos RPG free to play más populares para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, iOS, Android y PC. Si formas parte de esta inmensa comunidad, te agradará saber que los códigos de canje del 8 de noviembre ya han sido liberados por MiHoYo y podrás conseguir una gran cantidad de protogemas gratis. ¿Sabes cómo? Te lo contamos.

Mientras disfrutas de la versión 2.2 de Genshin Impact, el estudio está obsequiando muchos artículos gratuitos que te ayudarán en la aventura. Por me dio de los códigos de canje no solo tendrás la posibilidad de obtener protogemas gratis, si no que también recibirás moras, mejoras de armas, entre otros objetos para subir de nivel.

Códigos de Genshin Impact del 8 de noviembre

Recuerda que estos códigos secretos de doce dígitos solo se pueden utilizar una única vez por cuenta; además, estarán disponibles por tiempo limitado.

GENSHINGIFT

LS6T4L9ZZ7TH

GBNA9J5H0Y4H

BSNUJGQFUTPM

7MYAEZNM6CPY

XHF0ZPYVNFNK

AWDCLZ4BEZ8Y

WL1HBELTF53P

Cómo canjear los códigos de Genshin Impact?

El procedimiento para canjear todos los códigos de Genshin Impact es sencillo, pues solo bastará con haber alcanzado el Rango de Aventura 10 en tu partida, el cual puedes lograr jugando y obteniendo experiencia. Cuando tengas este nivel en el videojuego, sigue estos pasos: