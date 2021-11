Arcane: Riot Games celebra el estreno de la serie en Netflix con recompensas en estos videojuegos

El estreno de Arcane, la primera serie original de Riot Games, es un éxito rotundo en Netflix. Para celebrar el lanzamiento de la serie con los tres episodios del Acto 1 que han cautivado a los fans, el estudio ha dado inicio a los Días del Progreso, un evento que trae varias recompensas especiales y actividades en videojuegos como Fortnite, Among Us, League of Legends, entre otros.

Por medio de un teaser tráiler publicado en redes sociales, Riot Games confirma que los Días del Progreso se celebrarán desde el 7 hasta el 13 de noviembre, fecha en la que se estrenará el Acto 2 de Arcane en Netflix.

Días del Progreso (del 7 al 13 de noviembre)

El evento RiotX Arcane ya vive su segunda semana con los Días del Progreso de Piltóver, una celebración que trae varias actividades para Legends of Runeterra, League of Legends: Wild Rift y Among Us.

PUEDES VER League of Legends: los easter eggs y referencias del juego que aparecen en Arcane

League of Legends

Mientras llega el Acto 2 de la serie de Riot Games, los jugadores de League of Legends podrán conocer más sobre la historia de Arcane explorando los Archivos del Consejo. Además, después de jugar una partida tendrán acceso a la skin de Jayce Arcane.

Skin de Jayce Arcane llega a League of Legends. Foto: Riot Games

Legends of Runeterra

El juego de cartas Legends of Runeterra recibirá el Camino de los Campeones, un modo PvE que incluye aventuras por Piltóver y Zaun, así como campañas roguelike dentro de otras regiones de Runaterra. Ten enfrentamientos únicos, gana aumentos de poder y completa los desafíos mientras conoces las historias de Jinx, Vi y demás campeones.

PUEDES VER RiotXArcane: conéctate al evento y gana recompensas para League of legends

Campeón nuevo: Jinx

Cartas de soporte temáticas de Piltóver y Zaun

El Pase del evento de El Camino de los Campeones, con 35 recompensas colectivas que incluyen nuevos guardianes, gestos y otros artículos

Tablero Tejados de Piltóver

Nuevos aspectos para campeones

Paquete de mazo de campeón de Jayce

Guardianes de Hextech

El Camino de los Campeones llega como nuevo modo PvE de Legends of Runeterra. Foto: Riot Games

League of Legends: Wild Rift

Prende tu teléfono iPhone o Android y consigue los aspectos de Jinx y Vi al estilo Arcane completamente gratis con tal solo iniciar sesión en League of Legends: Wild Rift.

Experiencia Arcane, evento dentro del juego

Jayce y Caitlyn en el evento Asalto Hextech

Semanas temáticas en Gremio vs. Gremio, que incluyen a Jinx contra Vi

PUEDES VER League of Legends: EDG se corona como el flamante campeón del Worlds 2021

Las skins de Jinx y Vi llegan a League of Legends: Wild Rift totalmente gratis. Foto: Riot Games

Among Us

Entre las colaboraciones con otras franquicias, Riot Games se juntó con InnerSloth para llevar contenido temático de Arcane a Among Us. Los gamers tendrán la oportunidad de vestir a su tripulante o impostor con la icónica cabellera de Jinx, los guantes o lentes de Vi, y la posibilidad de tener un mini Krug como mascota.

Riot Games confirmó su colaboración con Among Us llevando artículos temáticos de Arcane al juego indie. Foto: Riot Games

PUEDES VER RiotXArcane: Un fin de semana de celebración para los fans de League of Legends

Fortnite

Por si lo olvidaste, el pasado 5 de noviembre la tienda de objetos de Fortnite le dio la bienvenida a la skin de Jinx como parte del evento RiotX Arcane. El atuendo llega con varios artículos temáticos, como el pico Pium Pium de Crusher, grafiti de Jinx, accesorio mochilero Mono de ensueño de Jinx, música de la sala Parque infantil y pantallas de carga desatando el caos.