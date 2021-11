Nintendo, Sega, Microsoft y más: 30 años de videojuegos retro que no pasan de moda

Si hablamos de la historia de los videojuegos, fue en 1998 cuando los usuarios tuvieron, tal vez, la mejor colección de títulos a estrenar en un solo año. Y es que sagas como Zelda, Half Life o Metal Gear Solid lanzaban al mercado sus entregas con mejor calidad para la época.

No obstante, la década de los 90 abrió con varios juegos de Nintendo, Sega y Microsoft que hasta hoy siguen siendo sensación para los más fanáticos, ya sea por el cariño o por la excelente jugabilidad. Por ello, en esta nota vamos a repasar cuáles juegos se mantienen vigentes, hasta la fecha, luego de 30 años. Conoce aquí qué videojuegos de 1991 aún no pasan de moda y debes probar:

The Legend of Zelda A Link to The Past

Con esta entrega, la historia de Link llegó a la consola SNES para dar pase a los 16 bits, ofreciendo a los jugadores un mejor apartado visual y volviéndose en la principal referencia 2D para los juegos de Zelda. Shigeru Miyamoto desarrolló una de las aventuras más atractivas del momento y varios fans aseguran que solo es superada por Ocarina of Time.

Super Castlevania IV

Con varios años ya consolidado en el mercado, el juego Castlevania presentó hace 3 décadas su cuarta edición disponible para SNES, llegando también a los gráficos de 16 Bits. Konami daba la hora con sus nuevas aventuras de acción y con varios efectos nunca antes vistos en los videojuegos.

The Simpsons Arcade Game

Los personajes amarillos de Fox son actualmente de los más icónicos en la industria de series y animación. No obstante, en lo que respecta a la industria gamer también han sabido hacerse un nombre, ya que luego de estrenar su primer título a fines de los 80, en 1991 se estrenó el arcade personalizado para Los Simpsons que recopilaba 8 niveles basados en algunos de lo lugares más representativos de Springfield.

Metroid II Return of Samus

El reciente estreno de Metroid Dread puso a la saga de Samus en boca de todos, ya que viene de ser de las mejores punteadas en el ranking internacional de videojuegos. Este éxito se remonta desde hace 30 años, cuando salió la segunda entrega de la saga disponible entonces para Game Boy. La consola portátil mantuvo la esencia de la franquicia de la cazarrecompensas.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time

Si bien la serie llevaba solo 3 años de su estreno en dibujos animados, Konami apostó por reunir a las famosas tortugas peleadoras y a su maestro Splinter en un arcade que se volvió historia pura de los videojuegos a nivel mundial. Lo mejor de este título es que permitía jugar en simultáneo hasta 4 jugadores en la máquina arcade.