‘Call of Duty: Vanguard’ podría tener una colaboración con Attack of Titan, según filtración

A menos de un mes del estreno de ‘Call of Duty: Vanguard’, se ha descubierto que el popular meme F es un trofeo que puedes conseguir en el videojuego. Pero no solo eso, pues se ha conocido que el shooter bélico podría recibir una colaboración con el manga/anime Attack of Titan (Shingeki no Kyojin).

Aunque la idea de ver a Eren, Mikasa, Armin, Levi, entre otros personajes, envueltos en la Segunda Guerra Mundial suene ridículo, parece ser que los creadores de ‘Call of Duty: Vanguard’ encontraron la manera de realizar un evento de colaboración con Shingeki no Kyojin.

Según detalla Areajugones, portal especializado en videojuegos, en los códigos del shooter de Activision se han descubierto pistas sobre el arribo de un nuevo arsenal para las próximas semanas o quizá meses. Entre ellos, se hace mención al anime/manga.

Entre las armas de fuego y cuerpo a cuerpo que llegarán al videojuego, el usuario ‘Zesty’ descubrió que se hace mención a un arma blanca llamada “espada aot”, lo cual despertó el interés de los usuarios, quienes aseguran que son las siglas de Attack of Titan.

Por otra parte, la cuenta de Twitter ‘Nanikos’ compartió en la red social que el usuario ‘DRAKEHURLEYYT’ encontró el modelo del arma y serían las espadas que utiliza Levi; sin embargo, el tuit original fue eliminado.

Ante la cantidad de internautas que le deban follow en la red social del pájaro azul, ‘DRAKEHURLEYYT’ señaló que no compartirá más este tipo de leaks, pues asegura haber compartido la foto de las espadas sin saber que el propietario de las imágenes solicitó que no se usara con esos fines.

Pese a ello, Activision y Sledgehammer Games aún no se han pronunciado sobre esta filtración por lo que estaremos atentos al contenido que pueda recibir ‘Call of Duty: Vanguard’ en las próximas fechas y si habrá algún evento con Shingeki no Kyojin.