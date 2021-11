Pokémon GO, el videojuego móvil que debutó en la segunda mitad de 2016, es ya uno de los títulos más exitosos y que más ganancias han generado en la historia de la franquicia. Su fama no podría ser menor dada las posibilidades que otorga a sus jugadores, desde poder explorar su propia ciudad en busca de criaturas hasta aprovechar los muchos eventos que Niantic crea para mantener el interés vigente. Una de las mecánicas más recurrentes en este tipo de actividades son los pokémon shiny, que son nada menos que ejemplares muy raros que todo entrenador desearía tener. ¿Cómo aumentar mis chances de atraparlos?

Los pokémon shiny están entre los menos comunes de todo el juego y es natural que haya una gran demanda por ellos en todo evento que se realice. La mayoría de actividades especiales y celebraciones de Pokémon GO otorga mejores oportunidades para atrapar a un tipo específico de shiny, según sea el caso.

Los pokémon shiny o variocolor se diferencian de los normales por su color y la posibilidad de encontrarse con uno es de apenas 0,2%. Aquí te revelamos algunos datos clave y consejos que puedes aplicar en aquellos momentos de larga búsqueda.

Jugar más aumenta tus posibilidades

Aunque pueda resultar obvio, una de las formas más efectivas de aumentar tus chances para encontrar a un shiny es simplemente dedicar un poco más de tiempo a explorar. Según el portal Dotesports, las criaturas variocolor tienen un 0,2% de probabilidades de aparecer, por lo que haría falta 500 encuentros para encontrarse con uno.

Lamentablemente, la única forma de saber si un pokémon es shiny o no es entrando en combate con él, pues esta condición no se refleja en el mapa del juego. Por esa misma razón, es recomendable no solo que inviertas más tiempo explorando, sino que te atrevas a pinchar en todo pokémon que te encuentres.

Pokémon GO: guía para conseguir más criaturas shiny o variocolor

Ten en cuenta el evento y el tipo

Como señalamos anteriormente, la mayoría de eventos de Pokémon GO generan cierta ventaja para encontrarse con un shiny. En muchas ocasiones, cierto tipo de pokémon aumentará sus probabilidades de aparecer mientras la celebración dure. Es recomendable que estés atento a este factor.

El ejemplo clásico son los Días de la Comunidad, siempre enfocados en un solo pokémon. La mayor tasa de aparición de este ejemplar también aumenta las chances de obtener su versión shiny. Si tu objetivo es conseguir el mayor número de criaturas variocolor posible, los Community Day son tu mejor oportunidad.

Recorre diferentes áreas en tu zona

Pokémon GO es un título que promueve la exploración, y aunque la pandemia del coronavirus obligó a Niantic a modificar un poco esta mecánica, hoy por hoy, ya vuelve a ser necesario moverse constantemente. No esperes únicamente a las criaturas que aparecen en una zona específica como un parque. Es mejor que te animes a caminar más allá para que aumenten tus probabilidades de encontrar a un shiny.