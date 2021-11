eFootball 2022 anuncia que no tendrá versión estable hasta el próximo año y enfada a jugadores

El desastre de eFootball continúa. Tras un debut lleno de críticas y de reportes de fallas en la jugabilidad y los gráficos, eFotball 2022 nuevamente está en el ojo de la tormenta tras anunciar que su versión estable no llegará para todos los usuarios hasta el próximo año.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, eFootball señala que la actualización de la versión 1.0.0 programada para el 11 de noviembre de 2021 se ha pospuesto hasta el segundo trimestre de 2022.

Comunicado de eFootball. Foto: eFootball

El equipo de Konami, desarrolladora de eFootball, también comunicó la cancelación y reembolso automático de las reservar del eFootball 2022 Premium Player Pack, que incluía objetivos que solo se pueden usar en el juego después de la actualización de la versión 1.0.0.

No es solamente que no vamos a tener una versión estable hasta bien entrado el próximo año, sino que se pospone la adición de más modos de juego o el soporte para dispositivos móviles. Aunque esto no signifique que no vaya a recibir algún parche entre medias, porque Konami sí que planea la versión 0.9.1 a partir de hoy, 5 de noviembre, donde se arreglarán numerosos bugs en todos los sistemas.

De otro lado, la reinvención de los juegos de fútbol de Konami ha demostrado haber llegado antes de tiempo, lo que le ha valido ser el juego peor valorado de Steam, cosechar infinidad de críticas de los fans y ahora tener que retrasar el contenido más de medio año. El descontento entre los seguidores de la ya extinta franquicia Pro Evolution Soccer es más que notable en redes sociales.