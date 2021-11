Fortnite: la skin de Jinx aterriza en el battle royale y así puedes conseguirla

Riot Games ha organizado distintos eventos con variadas franquicias por el estreno de su nueva serie League of Legends: Arcane. Hace poco se hacía oficial la colaboración con PUBG Mobile, y ahora el estudio confirma el aterrizaje de la skin de Jinx a Fortnite. ¿Cuándo y cómo podrás conseguirla? Aquí te lo contamos.

Mediante un video promocional publicado en YouTube y otras redes sociales, Epic Games anuncia que la skin de Jinx estará disponible en la tienda de objetos de Fortnite a partir del 5 de noviembre, aunque no reveló el precio del pack.

Lista de objetos temáticos de League of Legends que llegan a Fortnite

Traje de Jinx de Arcane

Pico Pium Pium de Crusher

Grafiti de Jinx

Accesorio mochilero Mono de ensueño de Jinx

Música de la sala Parque infantil (instrumental)

Pantalla de carga Desatando el caos

Pantalla de carga ¡Mola mazo!

Fortnite presentó todos los artículos temáticos que acompañarán la skin de Jinx de League of legends. Foto: Epic Games

Además, para celebrar el estreno de la serie League of Legends: Arcane en Netflix y Twitch, Riot Games también anunció sus populares videojuegos para PC (League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics y Legends of Runaterra) se podrán descargar desde la Epic Games Store.

Vale precisar que esta es la primera colaboración entre las franquicias de League of Legends y Fortnite, como parte del evento RiotX Arcane, celebración que durará un mes en la que Riot Games buscará unir sus productos con otras sagas por el estreno de su serie.

Si eres fanático de League of Legends, te contamos que el próximo 7 de noviembre se estrenará en Netflix Arcane, la cual también será transmitida por los principales creadores de contenido de LoL en Twitch de manera gratuita.