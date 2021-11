Pokémon GO: Team GO Rocket regresará durante el Festival de las Luces

El Team GO Rocket volverá a Pokémon GO durante el evento Festival of Lights que iniciará este 5 de noviembre. Los fanáticos de la primera generación recordarán a Giovanni como el astuto jefe del equipo cohete, quien desapareció por mucho tiempo. No obstante, las circunstancias están a punto de cambiar.

Cuatro días después de la inauguración del festival, uno denominado como “Con la luz vienen las sombras” se llevará a cabo. ¡No te lo pierdas!

Aparte del regreso del equipo GO Rocket, Grunts también aparecerá con frecuencia en PokeStops, según informa Habeas Data.

La razón detrás de este esperado reencuentro tiene que ver con la llegada de Hoopa a Pokémon GO. Se dice que este nuevo pokémon llamó la atención de Sierra y Arlo, los líderes del equipo Cliff.

Por otro lado, durante el Festival de las Luces, los entrenadores recibirán Charged TM para que puedan hacer que Shadow Pokémon se olvide de la ‘frustración’.

Cualquier entrenador con shadow pokémon sabe lo débil que puede ser este movimiento de carga con solo 20 puntos fuertes básicos; es decir, es básicamente inútil. Sin embargo, con Charge TM, los entrenadores serán capaces de reemplazarlo inmediatamente.

Aún no queda claro qué pokémon de las sombras estarán disponibles a través del evento “Con la luz llega la oscuridad”; no obstante, algunos podrán volverse extremadamente poderosos.

En cuanto a las clasificaciones de la Liga Master para PvPoke, los shadow pokémons ocupan un lugar muy alto en la lista.