Jen Oneal, la primera mujer que codirigía Blizzard, renuncia a su cargo luego de tres meses

A través de una carta pública, la codirectora de Blizzard Entertainment, Jen Oneal, acaba de renunciar a su puesto, tres meses después de haberlo asumido. Ella, junto con Mike Ybarra, comenzaron a dirigir esta desarrolladora de videojuegos luego del caso de discriminación y acoso sexual en el que estaba involucrado J. Allen Brack, antiguo jefe de la compañía, quien habría tenido conocimiento y permitía estos hechos.

“He tomado la decisión de alejarme de la codirección de Blizzard Entertainment y pasaré a un nuevo puesto antes de dejar la compañía a fin de año. Mike Ybarra es el nuevo director de Blizzard. No lo hago (renuncia) porque no tenga esperanzas en la empresa, sino todo lo contrario: me inspira la pasión de todos los que están aquí, trabajando para lograr un cambio significativo y duradero con todo el corazón”, se puede leer en su misiva.

“Esta energía me ha inspirado a dar un paso adelante y explorar cómo puedo hacer más para que los juegos y la diversidad se crucen y, con suerte, lograr un impacto más amplio en la industria que beneficie a Blizzard (y a otros estudios) también. Si bien no estoy totalmente segura de qué forma tomará eso, estoy emocionada de embarcarme en un nuevo viaje para descubrirlo”, añadió Oneal.

“Quería decirle esto personalmente a la comunidad de Blizzard porque quiero que sepan que creo firmemente en Mike y en el resto de líderes. Los mejores días están por venir”, finalizó la exejecutiva de la compañía que desarrolló Overwatch, Diablo, StarCraft, entre otros títulos.

Además de la salida de J. Allen Brack, antiguo jefe de Blizzard Entertainment, otros ejecutivos y trabajadores de la compañía tuvieron que abandonar sus cargos, debido a que el estudio implementó un enfoque de tolerancia cero en lo que respecta al acoso. Los escándalos han provocado que juegos esperados como Diablo 4 u Overwatch 2 todavía no sean lanzados oficialmente.