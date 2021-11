Videojuego peruano Tunche ya se encuentra disponible para Xbox, Nintendo Switch y Steam

El mercado de los videojuegos hechos en nuestro país cada vez va creciendo un poco más en cuanto a popularidad y desarrollo. En esta oportunidad, el especialista en videojuegos Phillip Chu Joy hizo el anuncio oficial de que Tunche, su primera creación, ya se encuentra disponible en diversas consolas y plataformas para poder jugarlo.

Desarrollado por LEAP Game Studios, el videojuego peruano había provocado gran expectativa entre los gamers peruanos desde su anuncio en 2016, pues significaría un gran paso para la apertura de más creaciones nacionales en este rubro.

El lanzamiento se hizo para las plataformas de Xbox, Nintendo Switch y Epic Game con un precio introductorio de US$ 19,99, con un descuento especial que lo puede reducir hasta US$ 16,99. En el caso de Steam, se visualiza que el precio es de S/ 31,45. Aunque actualmente no se encuentra disponible para PlayStation, se espera que lo haga en el 2022.

Videojuego peruano Tunche

¿De qué trata el videojuego?

Ambientado en la Amazonia peruana, es una aventura en 2D donde puedes elegir entre los personajes de Rumi (la hechicera), Pancho (el músico), Qaru (el niño pájaro) o Nayra (la guerrera), para buscar a la legendaria criatura del titulo del juego. Superando obstáculos y enemigos, el juego nos transporta a la selva para enfrentar los retos ocultos que acechan en las profundidades de la región tropical.