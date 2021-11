Roblox se disculpa y revela por qué los servidores estuvieron caídos por tres días

El pasado 29 de octubre de 2021, Roblox sufrió una caída a nivel mundial que preocupó a millones de jugadores de todo el mundo, ya que habían pasado tres días y los servidores seguían sin funcionar. Afortunadamente, el famoso videojuego regresó y sus desarrolladores tuvieron que salir a dar explicaciones del por qué se produjo este apagón. ¿Qué dijeron?

A través de un comunicado publicado en su blog oficial, David Baszucki, fundador y director ejecutivo de Roblox, se disculpó con los jugadores por los inconvenientes causados. Aseguró que la empresa estuvo trabajando las veinticuatro horas para identificar la fuente del problema y que todo vuelva a la normalidad.

“Esta fue una interrupción especialmente difícil porque involucró una combinación de varios factores. Un sistema central en nuestra infraestructura se vio abrumado, provocado por un error sutil en las comunicaciones de nuestro servicio de backend mientras estaba bajo una gran carga. Esto no se debió a ningún pico en el tráfico externo ni a ninguna experiencia en particular. Más bien, la falla fue causada por el crecimiento en la cantidad de servidores en nuestros centros de datos. El resultado fue que la mayoría de los servicios en Roblox no pudieron comunicarse e implementarse de manera efectiva”, señaló.

De acuerdo al CEO de Roblox, luego de identificar las causas del problema (que les llevó más tiempo del que le hubiera gustado) pudieron resolverlo ajustando el rendimiento, configuración y reduciendo la carga.

“Publicaremos una autopsia con más detalles una vez que hayamos completado nuestro análisis, junto con las acciones que tomaremos para evitar tales problemas en el futuro. Además, implementaremos una política para hacer que nuestra comunidad de creadores sea económicamente completa como resultado de esta interrupción. Habrá más detalles sobre esto por venir. Como parte de nuestro valor de respeto a la comunidad, continuaremos siendo transparentes”, añadió.

Finalmente, David Baszucki aseguró que los jugadores de Roblox no han sufrido pérdidas en el juego. También descartó cualquier tipo de inconvenientes con las cuentas e información de sus millones de usuarios, ya que muchos pensaban que habían sido víctimas de un ciberataque.