Pokémon GO recibe a Dedenne: conoce cómo capturarlo durante el Festival de las luces

Mientras muchos jugadores de Pokémon GO están participando del evento del Día de los Muertos, Niantic utilizó la cuenta oficial del videojuego para dispositivos móviles iOS y Android en Twitter para anunciar todas las novedades del Festival de las luces, el cual traerá el debut de Dedenne.

Según detalló Niantic, el Festival de las luces, inspirado en una clásica celebración hindú, se celebrará en Pokémon GO desde el 5 hasta el 14 de noviembre. Dos semanas en las que los entrenadores tendrán que completar misiones, aumentar los niveles de amistad con sus pokémon y capturar nuevas criaturas.

Uno de los protagonistas de esta celebración será Dedenne, pokémon de la sexta generación de tipo Eléctrico/Hada, quien hará su debut oficial en el juego de realidad aumentada a partir del próximo 5 de noviembre. ¿Cómo podrás capturarlo?¿Se podrá atrapar en su forma shiny? A continuación, te contamos todos los detalles.

Dedenne llega a Pokémon GO

Según se lee en el blog oficial del videojuego, Dedenne aparecerá con mucha frecuencia en estado salvaje dentro del aplicativo móvil, junto a Pikachu, Magnemite, Slugma, Whismur, Electrike, Blitzle, Cottonee, Tynamo y Fennekin.

Sin embargo, no será la única vía para registrarlo en la pokédex de Kalos, pues también será recompensa de una de las investigaciones de campo temáticas que se habilitarán en el Festival de las luces.

Por si fuera poco, los fans de Pokémon GO también podrán luchar contra Dedenne en las incursiones de nivel 1, y si lo derrotan, podrán capturarlo. No obstante, esta criatura aún no debutará en su variante shiny dentro del juego de realidad aumentada.