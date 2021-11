Nintendo: tráiler de la expansión de Switch Online ya es su video con más ‘no me gusta’

Batieron su propio récord. Nintendo ha sido muy criticado, recientemente, por los precios de algunos de sus servicios y videojuegos de colección. Uno de los últimos casos fue Super Mario 3D All Stars, que llegó a costar 60 dólares (20 dólares por juego). Ahora, lo mismo vuelve a suceder con la puesta en venta del pack de expansión para Nintendo Switch Online, la cual ha recibido una fría bienvenida de la comunidad en YouTube. Pues, es el video con más dislikes de la gran N en esa plataforma.

El canal oficial de Nintendo en YouTube ya tiene un nuevo video con el récord de más ‘no me gusta’. Esto, debido al elevado precio con el que se ofrece el paquete de expansión de N64, por encima del servicio en línea de Nintendo Switch Online.

El pack había sido anunciado previamente por la compañía del fontanero. Básicamente, se trata de un servicio adicional que requiere de un pago extra del cual ya exige la plataforma en línea (20 dólares).

El paquete de expansión otorga todo un catálogo de juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis. Si bien esto fue celebrado en un inicio, cuando fue recién revelado, la reacción de los fans fue modificándose al momento de confirmarse el precio.

Ahora, el propio video de presentación del tráiler (subido a YouTube como “Nintendo Switch Online + Expansion Pack - Overview”) ha recibido una cantidad de dislikes que superan con creces a la cantidad de ‘Me gusta’. Las reacciones negativas ya superan al anterior video de la compañía, Metroid Prime: Federation Force para el E3 2015.

Al cierre de esta nota, el mencionado video cuenta con 129.825 dislikes, mientras que solo acumula 17.710 Me gusta. Por su parte, el video de 2015 de Metroid Prime acumula menos de 100.000 No me gusta.

El pack de expansión de Nintendo 64 para Nintendo Switch Online también incluye el nuevo DLC de Animal Crossing: New Horizon. Ahora, el plan de suscripción pasó a costar 49.99 dólares, mientras que el plan familiar ahora tiene un precio de 79.99. La decepción fue mayor cuando se reportaron los primeros problemas con los juegos de N64 en la plataforma.