PlayStation Plus: ¿qué es, cuánto cuesta y qué juegos incluye?

Las plataformas con servicio por suscripción son el estándar para muchas marcas en la actualidad. Sony, en esa línea, ya cuenta con PlayStation Plus, su propio servicio online y aquí te informaremos todo lo que necesitas saber.

Disponible para la PlayStation 4 y 5, el nuevo servicio busca revolucionar la experiencia de los jugadores y posicionar a la consola como la más popular y versátil del mundo.

¿Qué es PlayStation Plus?

Es el servicio que otorga diversos beneficios para los usuarios de PS4 y PS5, tales como un modo multijugador en línea, descuentos adicionales en la PS Store, la posibilidad de obtener juegos gratis cada mes, acceso a DEMOS, entre otras cosas.

Adicionalmente, se puede conseguir contenido exclusivo en algunos juegos del momento y 100GB de almacenamiento en su nube. En el caso de ser usuario de una PS5, también se añade la opción “Ayuda en juegos”, que brinda al jugador una serie de tácticas, secretos y sugerencias personalizadas para cada videojuego que se haga difícil o complicado.

¿Cuál es el costo de la suscripción?

Las opciones vienen disponibles según el tiempo que se desea mantener suscrito. Estos planes se renuevan automáticamente y cuentan con las siguientes duraciones y precios:

1 mes: US$ 6.99

US$ 6.99 3 meses: US$ 16.99

US$ 16.99 12 meses: US$ 39.99

¿Qué juegos incluye?

La disponibilidad de los juegos dependerá del tiempo que tengas suscrito a la plataforma y también de la consola que poseas, ya que mes a mes cambiará. Los juegos que reclames se vincularán a tu cuenta y estará activo siempre y cuando renueves el servicio. Entre los títulos más llamativos se encuentran Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Uncharted 4: A Thief’s End, DiRT Rally 2.0, The Last of Us Remastered y Mortal Kombat X.