PlayStation: directivo prueba Horizon Zero Dawn en la nueva Steam Deck

¿Puede correrlo? La Steam Deck es una de las plataformas más esperadas de la década y además de que la experiencia que ofrece no es del todo convencional, el entusiasmo que ha logrado provocar ha alcanzado hasta a los propios desarrolladores y marcas de la industria, tan grandes como Sony. Ahora, uno de los directivos de la propia PlayStation ha mostrado su emoción al probar Horizon Zero Dawn en la próxima consola de Valve, la cual llegará a los usuarios en diciembre de este año.

Si bien la Steam Deck se ha publicitado con un hardware a la par de las ya vigentes PS5 y Xbox Series X (consolas de última generación) el hecho de que sea portátil deja mucho espacio para el escepticismo.

Pese a ello, la propia Valve ha asegurado que su equipo es capaz de correr fluidamente (al menos en 30 fps) todo título publicado para PC hasta al menos antes de su lanzamiento, es decir, hasta diciembre de 2021.

PlayStation hace pruebas oficiales de Horizon Zero Dawn en la nueva Steam Deck

Por su parte, pese a que Horizon Zero Dawn llegó a PC recién en agosto de 2020, se trata de en realidad un título de 2017 y que acaba de ser porteado. Gracias a la flexibilidad de las opciones que ofrece su versión para computadoras, es probable que la Steam Deck no tenga problemas para ejecutarlo a una tasa de frames decente.

El propio expresidente de PlayStation (y actual jefe de la división de indies), Shuhei Yoshida, fue quien quiso hacer su propia prueba corriendo el título de Guerrilla en su propia Steam Deck, que ya pudo conseguir gracias a los de Gabe Newell.

“Gracias a Valve, estoy probando Horizon Zero Dawn en Steam Deck”, publicó en sus redes sociales. Vale recordar que la aventura de Aloy fue el primer exclusivo de la casa PlayStation en llegar a PC. Desde entonces ya se publicaron o confirmaron otros como Days Gone, Uncharted y God of War.