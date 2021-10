Multiversus: filtran nuevos personajes y escenarios del nuevo ‘Smash Bros de Warner Bros’

Masahiro Sakurai anunció hace unas semanas el último luchador que llegará a Super Smash Bros. Ultimate, mientras que Nickelodeon también lanzó su propio videojuego de peleas con los personajes icónicos de su firma. Ahora, Warner no quiere quedarse atrás y anunciaría Multiversus, título en el que personajes como Johnny Bravo, Scorpion y Shaggy se enfrentarían en intensos combates.

Multiversus, también conocido como el ‘Smash Bros. de Warner Bros’, es el nombre de un supuesto nuevo videojuego de peleas que ha captado la atención de los gamers fanáticos de caricaturas, ya que personajes de franquicias como Scooby Doo, El señor de los anillos, Hora de aventura, Looney Tones, entre otros, se convertirían en luchadores.

La cuenta de Twitter Horror rep for multiversus sorprendió a miles de internautas luego de publicar una serie de imágenes relacionadas con Multiversus, en el que se muestran algunos escenarios, modos de juego y más personajes.

Recordemos que, en un inicio, se mencionaba que el juego base llegaría con nueve luchadores: Stephen Universe, Batman, Harley Quinn, Finn, Jake, Shaggy, Superman, Wonder Woman, Gandalf, Rick Sánchez, Bugs Bunny, Tom y Jerry y un dragón verde (personaje original).

De acuerdo al insider, esta lista aumentaría con el ingreso de Pedro Picapiedra, Johnny Bravo, Mad Max, Scorpion, Sub Zero y Arya, de Game of Thrones. Aunque no se detalla si llegarán a Multiversus a manera de personajes DLC, se desbloquearán mediante misiones o si estarán disponibles desde el lanzamiento del título.

Estos serían los personajes del juego de pelea Multiversus. Foto: Horror rep for multiversus

Por otra parte, se muestran imágenes que corresponderían a los escenarios de Rick y Morty, la casa del árbol de Finn y la ‘baticueva’, los cuales tendrían múltiples variantes; además se revelan las partidas de 1 vs. 1 y 2 vs. 2.

Así sería la casa del árbol de Finn en Multiversus. Foto: Horror rep for multiversus

Según informa IGN, el filtrador mencionó que se implementará un sistema de porcentaje para medir el daño, una característica similar a la de Super Smash Bros. No obstante, es importante tomar con pinzas estos detalles, pues Warner Bros aún no ha anunciado Multiversus.