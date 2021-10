Sobre el Metaverso, conoce 3 de los mejores juegos de Oculus Quest para este Halloween

Facebook ha sido tendencia recientemente por anunciar su cambio de nombre y el nuevo formato de realidad aumentada que usará por medio de la plataforma virtual Meta. Este sistema permite al usuario tener una experiencia de interacción mucho más real, llegando a simular el estilo de varios de los juegos que utilizan el aparato tecnológico Oculus Quest.

Por ello, en conmemoración a la actual festividad de Halloween, te traemos 3 de los juegos de terror más populares de realidad virtual, para que puedas experimentar una aventura de suspenso y horror frente a tus propios ojos. Dicho esto, si lo que quieres es darte un buen susto, debes probar sí o sí estos tres videojuegos:

Face Your Fears II

En este título te adentrarás a fondo en el papel de un investigador paranormal que debe escudriñar la trágica historia de la familia Harvest, mientras exploras su casa abandonada por varios años. Para superar los niveles, deberás pasar distintos escenarios de terror, situados en varias partes del tiempo. Lo más complicado de este entrega es cuando toca enfrentarse a malignas presencias y almas que habitan en el recinto.

Este juego está actualmente disponible para Rift y Quest. Foto: OQ 2.

Five Nights At Freddy’s VR: Help Wanted

A pesar de haber sido pedido por toda la comunidad que le gusta los screams, hasta ahora esta es la única entrega de Five Nights at Freddy’s en realidad virtual. No obstante, para captar la atención de los fans, este videojuego lanzado en 2019 reúne los mejores mini juegos y capítulos de la saga original. Entonces, si quieres volver a pasar esas noches de terror junto a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, no te puedes perder este juego.

El juego tiene varios modo de juego, pero la más aclamada por los fans es la versión 'BlackLight' por su alta dificultad. Foto: Steel Wool.

Wraith: The Oblivion - Afterlife

Dentro de la moderna Mansión Barclay, la historia será protagonizada por el espíritu de una persona fallecida, la cual presuntamente es el fotógrafo Ed Miller, quien muere durante una misteriosa sesión de espiritismo y se convierte en un espectro. Miller despierta sin recordar cómo murieron, y es guiado a la mansión por su sombra para pasar los diferentes niveles.