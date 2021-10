PS5: State of Play fue duramente criticado por sus anuncios y fans crearon hasta memes para burlarse

Desilusionados. La última presentación State of Play de Sony generó mucha expectativa cuando se anunció en redes sociales hace una semana. Sin embargo, una vez concluida la sesión de 20 minutos el último 27 de octubre, las reacciones de miles de usuarios y fans de PlayStation no se hizo esperar. Muchos expresaron su total decepción por la falta de anuncios interesantes, alegando que la mayoría de juegos de PS5 y PS4 que se mostraron podían tranquilamente ser parte del catálogo de Nintendo Switch y se crearon hasta memes.

Vale recalcar que la propia Sony había confirmado previamente que el evento estaría enfocado en títulos de third-parties, es decir, en juegos de empresas externas a ellos y en indies. Aun así, para los millones de fans de la marca había siempre la posibilidad de una sorpresa.

PUEDES VER State of Play: The King of Fighters XV tendrá beta abierta en noviembre para PS4 y PS5

El hype generado alrededor de este último State of Play puede explicarse gracias a los recientes anuncios importantes que ha hecho PlayStation, sobre todo después del último PlayStation Showcase realizado en septiembre, que reveló videojuegos importantes para PS5 como GTA V, Guardians of the Galaxy, el remake de Star Wars KOTOR, Gran Turismo 7, la secuela de Spider-Man, la colección de Uncharted para PC y un nuevo avance de God of War.

A propósito de God of War, el galardonado título de Kratos fue confirmado para PC en los últimos días, por lo que muchos estimaron que el State of Play sería una oportunidad increíble para recibir más noticias.

Fuera de todo eso, lo que presentó Sony en el evento no careció de variedad, pero sí se enfocó sobremanera en videojuegos independientes y quizá dirigidos a un público más joven. Por ello las menciones a Nintendo Switch.

Con la PS5, la consola de última generación de Sony, ya presente más de un año en el mercado, todavía se esperan juegos que puedan explotar más sus capacidades técnicas y la desilusión partió también desde este sentido.

Quizá lo más destacado de la tarde fueron las nuevas imágenes de Little Devil Inside y el anuncio de un nuevo Star Ocean, pero poco se celebró más allá de eso. Las reacciones en redes fueron instantáneas y hasta la ya conocida cuenta de KFC Gaming se unió al backlash.

Memes en redes sociales. Foto: Twitter

Memes en redes sociales. Foto: Twitter

Memes en redes sociales. Foto: Twitter

Memes en redes sociales. Foto: Twitter