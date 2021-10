PS Plus: conoce los juegos que estarán disponibles para las consolas PS4 y PS5 en noviembre

Horas después de que se filtre la lista de juegos gratis de noviembre de PlayStation Plus, la compañía nipona acaba de desvelar el nombre de los tres títulos que se podrán descargar gratuitamente en PS4 y PS5 desde la PlayStation Store. ¿Cuáles son? Te lo contamos.

En el comunicado publicado en PlayStation Blog se menciona que los jugadores podrán descargar gratis Knockout City (PS4/PS5), First Class Trouble (PS4/PS5) y Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Los tres videojuegos en mención se podrán descargar a través de la PlayStation Store desde el próximo martes 2 de noviembre. Eso sí, para acceder a esta promoción es obligatorio tener una suscripción en PS Plus.

PUEDES VER State of Play: The King of Fighters XV tendrá beta abierta en noviembre para PS4 y PS5

Además, con el fin de celebrar el quinto aniversario de PlayStation VR, la compañía también incluirá tres títulos de PS VR adicionales: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners y Until You Fall, los cuales podrás reclamar hasta el 3 de enero de 2022.

¿Cómo accedo a PS Plus?

PlayStation Plus es el sistema de suscripción de PlayStation que otorga ciertos beneficios a los jugadores, como promociones y descuentos exclusivos, juegos gratis y, sobre todo, disfrutar de partidas online.

De acuerdo al manual de PlayStation, para suscribirte al servicio debes seleccionar en PlayStation Plus y presionar donde dice “Únete a PlayStation Plus” en la pantalla de funciones y, después, compra la membresía por un mes, tres meses, seis meses o de un año. Este abono se renovará automáticamente al finalizar tu periodo de suscripción.

Knockout City (PS4/PS5)

Knockout City es un videojuego multijugador por equipos en el que tendrás divertidas y emocionantes batallas de dodgeball en línea. Arma un equipo de tres integrantes y enfréntate a otras escuadras dentro de una ciudad repleta de obstáculos. El objetivo es esquivar y atrapar pelotas para arrojarlas al enemigo y así eliminarlo.

First Class Trouble (PS4/PS5)

Si prefieres los juegos de corte detectivesco, te contamos que también está First Class Trouble, un juego en línea en el que seis usuarios estarán a bordo de un crucero. Cuatro de ellas serán Residentes, mientras que los otros dos serán Personoides, quienes mentirán, engañarán y harán lo que sea para detenerlos. La misión es descubrirlos y detenerlos.

PUEDES VER PlayStation pone en oferta más de 500 juegos para PS4 y PS5 con la promoción de Halloween

Kingdomgs of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

El RPG también se hace presente en los juegos gratis de PlayStation Plus para el mes de noviembre. Esta vez, la compañía nos trae Kindoms of Amalur: Re-Reckoning, un juego de rol que se desarrolla dentro de Amalur, enfrentando poderosas y brutales criaturas.

¿Cuánto tiempo estarán disponibles los juegos de PS Plus de manera gratuita?

Si bien tienes hasta el próximo 6 de diciembre para descargar gratis Kingdomgs of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble y Knockout City en PlayStation 4 y PlayStation 5, los videojuegos se podrán disfrutar hasta el momento en que tu suscripción de PlayStation Plus caduque.