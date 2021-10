State of Play: The King of Fighters XV tendrá beta abierta en noviembre para PS4 y PS5

Durante el State of Play, el evento virtual donde Sony presentó sus nuevos videojuegos, la compañía japonesa hizo una anuncio que emocionó a miles de fans de la franquicia The King of Fighters. Resulta que la decimoquinta entrega de esta saga tendrá una beta abierta en noviembre, la cual estará disponible para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Qué luchadores estarán incluidos?

“¡Es un orgullo anunciar la beta abierta para The King of Fighters XV! Los jugadores pueden escoger entre ocho personajes, entre los que se incluye la última incorporación, Dolores”, escribió la empresa asiática en su canal oficial de YouTube.

El mensaje de PlayStation está acompañado por un tráiler que muestra algunos de los personajes que estarán presentes en este videojuego. Asimismo, se reveló que el 19 de noviembre de 2021 comenzará esta fase de pruebas que tendrá una duración de dos días.

¿Qué personajes estarán disponibles en la beta de The King of Fighters XV?

Dolores Kyo Iori Chizuru Shun’ei Shermie Chris Yashiro

¿En qué consolas de Play Station estará disponible?

La decimoquinta entrega de The King of Fighters estará disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. También podrás disfrutarla en computadora y en las consolas Xbox Series X y Xbox Series S.

¿Cuándo llegará la versión final de The King of Fighters XV?

Aunque la beta será presentada en noviembre de 2021, los fanáticos de esta saga tendrán que esperar hasta el próximo 17 de febrero de 2022, ya que su lanzamiento oficial está programado para esa fecha.

¿Cuáles serán los requisitos mínimos y recomendados?

Si eres fanático de The King of Fighters y deseas probar su nuevo juego en tu computadora, debes saber que esta debe cumplir ciertos requisitos para que corra a la perfección. Aquí, la lista completa.

Mínimos

Sistema operativo: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel Core i5

Intel Core i5 Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Nvidia GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3GB DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 65 GB.

Recomendados